«Барселона» планирует продлить трудовое соглашение со своим вратарём Марком-Андре тер Штегеном.

Как сообщает Marca, стороны уже приступили к переговорам по новому контракту. По данным источника, «сине-гранатовые» намерены предложить немецкому голкиперу новый договор до лета 2028 года. Отмечается, что «Барселона» не хочет, чтобы 31-летний тер Штеген завершал карьеру футболиста в другом месте. Испанская газета утверждает, что сам вратарь готов остаться в «Барселоне», поэтому никаких проблем с подписанием нового соглашения не возникнет.

Действующий контракт тер Штегена с каталонским клубом истекает в 2025 году.