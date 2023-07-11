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«Барселона» хочет продлить контракт с тер Штегеном слухи

11 Июля 2023 • 17:14 Комментировать

«Барселона» планирует продлить трудовое соглашение со своим вратарём Марком-Андре тер Штегеном.

Как сообщает Marca, стороны уже приступили к переговорам по новому контракту. По данным источника, «сине-гранатовые» намерены предложить немецкому голкиперу новый договор до лета 2028 года. Отмечается, что «Барселона» не хочет, чтобы 31-летний тер Штеген завершал карьеру футболиста в другом месте. Испанская газета утверждает, что сам вратарь готов остаться в «Барселоне», поэтому никаких проблем с подписанием нового соглашения не возникнет.

Действующий контракт тер Штегена с каталонским клубом истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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