​Раскрыта возможная зарплата Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе уже этим летом может примерить на себе футболку «Реала». Как сообщает Marca со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, в случае переезда в Мадрид заработная плата Мбаппе составит 25 миллионов евро за сезон. Речь идёт о сумме после уплаты налогов. За счёт бонусов годовой оклад французского форварда может вырасти до 30-35 миллионов евро.

Стоит напомнить, что ранее в «ПСЖ» поставили Мбаппе ультиматум – форвард должен продлить контракт, если хочет остаться на сезон 2023/2024. Действующий контракт Килиана рассчитан до конца июня 2024, и гранд Лиги 1 не хочет терять топ-футболиста бесплатно.

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