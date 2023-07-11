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​Раскрыта возможная зарплата Мбаппе в «Реале»

11 Июля 2023 • 16:49 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе уже этим летом может примерить на себе футболку «Реала». Как сообщает Marca со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, в случае переезда в Мадрид заработная плата Мбаппе составит 25 миллионов евро за сезон. Речь идёт о сумме после уплаты налогов. За счёт бонусов годовой оклад французского форварда может вырасти до 30-35 миллионов евро.

Стоит напомнить, что ранее в «ПСЖ» поставили Мбаппе ультиматум – форвард должен продлить контракт, если хочет остаться на сезон 2023/2024. Действующий контракт Килиана рассчитан до конца июня 2024, и гранд Лиги 1 не хочет терять топ-футболиста бесплатно.

​Стало известно, какого числа Мбаппе могут выставить на трансфер

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Июля 2023 в 16:56
ай дундук.. шейхи из 🐪🐫🐪ему б в 10 раз больше палажили б.. 3 хода кантракту и ты льярдер в 27 лец.. во какие рякорды нада ставиць.. А-ха-ха-ха! )))
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