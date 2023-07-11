«Барселона» работает над продажей форварда

«Барселона» продолжает работать над продажей Феррана Торреса. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб этим летом может отпустить 23-летнего форварда в аренду с опцией выкупа. «Сине-гранатовые» надеются в перспективе заработать на трансфере 40 миллионов евро, хотя это будет непросто.

За «Барселону» Ферран Торрес выступает с начала 2022 года. С тех пор футболист провёл 71 официальный матч. В них Торрес записал на свой счёт 14 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Торреса в 30 миллионов евро.