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«Барселона» работает над продажей форварда

11 Июля 2023 • 13:55 Комментировать

«Барселона» продолжает работать над продажей Феррана Торреса. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб этим летом может отпустить 23-летнего форварда в аренду с опцией выкупа. «Сине-гранатовые» надеются в перспективе заработать на трансфере 40 миллионов евро, хотя это будет непросто.

За «Барселону» Ферран Торрес выступает с начала 2022 года. С тех пор футболист провёл 71 официальный матч. В них Торрес записал на свой счёт 14 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Торреса в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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