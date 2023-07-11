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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Симеоне уйдёт из «Атлетико»

11 Июля 2023 • 13:36 Комментировать

Аргентинский специалист Диего Симеоне покинет мадридский «Атлетико» по завершении следующего сезона. Как сообщают журналисты Todofichajes, стороны не будут продлевать контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года.

Стоит напомнить, что 53-летний наставник долгое время занимает место у руля «матрасников». Южноамериканец возглавил мадридский гранд в декабре 2011 года.

Под руководством Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал кубок и суперкубок страны. В еврокубках аргентинец приводил команду к победам в Лиге Европы (2) и Суперкубке УЕФА (2).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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