​Гюндоган - всего лишь пятый немец в истории «Барселоны»

Илкай Гюндоган стал игроком «Барселоны», бывший капитан «Манчестер Сити» покинул клуб после семи лет выступлений за него. Как выяснилось, Илкай пошел достаточно необычной тропой - он стал всего лишь пятым немцем в истории команды.

Причем четверо были уже в 21-м веке, а единственным, кто выступал за «Барсу» в прошлом веке, был Берндт Шустер - это было в 80-е года прошлого столетия. В 21-м веке в составе «Барселоны» сыграли Роберт Энке, Марк-Андре тер Штеген, а также Кевин-Принс Боатенг. А теперь и Гюндоган.

Напомним, что новый сезон испанского чемпионата стартует одиннадцатого августа.