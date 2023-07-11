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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гюндоган - всего лишь пятый немец в истории «Барселоны»

11 Июля 2023 • 04:59 Комментировать

Илкай Гюндоган стал игроком «Барселоны», бывший капитан «Манчестер Сити» покинул клуб после семи лет выступлений за него. Как выяснилось, Илкай пошел достаточно необычной тропой - он стал всего лишь пятым немцем в истории команды.

Причем четверо были уже в 21-м веке, а единственным, кто выступал за «Барсу» в прошлом веке, был Берндт Шустер - это было в 80-е года прошлого столетия. В 21-м веке в составе «Барселоны» сыграли Роберт Энке, Марк-Андре тер Штеген, а также Кевин-Принс Боатенг. А теперь и Гюндоган.

Напомним, что новый сезон испанского чемпионата стартует одиннадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Бернд Шустер Илкай Гюндоган
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