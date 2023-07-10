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Источник: Кольядо переходит в «Бетис» слухи

10 Июля 2023 • 21:42 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Алекс Кольядо близок к переходу в «Бетис». 

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Алекс Кольядо окончательно переходит в «Бетис», и сделку уже можно считать закрытой. Ожидается, что в соглашении между клубами будет прописан пункт, позволяющий каталонцам получить 30% от будущей перепродажи 24-летнего футболиста.

Кроме того, по данным источника, «Бетис» готовит трансферы еще двух игроков: полузащитника Марка Роки и защитника Эктора Бельерина. Они также собираются присоединиться к клубу в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Эктор Бельерин Марк Рока Алекс Кольядо трансферы футбола - лето 2023
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