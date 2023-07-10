Нападающий «Барселоны» Алекс Кольядо близок к переходу в «Бетис».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Алекс Кольядо окончательно переходит в «Бетис», и сделку уже можно считать закрытой. Ожидается, что в соглашении между клубами будет прописан пункт, позволяющий каталонцам получить 30% от будущей перепродажи 24-летнего футболиста.

Кроме того, по данным источника, «Бетис» готовит трансферы еще двух игроков: полузащитника Марка Роки и защитника Эктора Бельерина. Они также собираются присоединиться к клубу в ближайшие дни.