«Барселона» готовит официальное заявление о подписании нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Согласно информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб совершит трансфер бразильского футболиста из «Паранаэнсе». Сделка включает фиксированную сумму в размере 30 миллионов евро, которую «Барселона» заплатит за игрока, а также возможные дополнительные выплаты.

В соответствии с условиями сделки, «Паранаэнсе» также получит до 26 миллионов евро в качестве бонусов, связанных с выступлениями, забитыми голами и выигранными трофеями. Кроме того, бразильский клуб сможет рассчитывать на дополнительные 5 миллионов, если нападающий попадет в тройку лучших по итогам голосования за «Золотой мяч».