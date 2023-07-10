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«Барселона» готовится объявить о трансфере Витора Роке слухи

10 Июля 2023 • 19:18 Комментировать

«Барселона» готовит официальное заявление о подписании нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Согласно информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб совершит трансфер бразильского футболиста из «Паранаэнсе». Сделка включает фиксированную сумму в размере 30 миллионов евро, которую «Барселона» заплатит за игрока, а также возможные дополнительные выплаты.

В соответствии с условиями сделки, «Паранаэнсе» также получит до 26 миллионов евро в качестве бонусов, связанных с выступлениями, забитыми голами и выигранными трофеями. Кроме того, бразильский клуб сможет рассчитывать на дополнительные 5 миллионов, если нападающий попадет в тройку лучших по итогам голосования за «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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