«Барселона» определилась с новым капитаном

Новым капитаном «Барселоны» стал защитник команды Серхи Роберто. Об этом каталонский клуб сообщил на своей официальной страничке в социальной сети. Отмечается, что 10 июля футболисты провели первую тренировку после выхода из отпуска.

Ранее сообщалось, что претендентами на капитанскую повязку являются вратарь Марк-Андре тер Штеген и нападающий Усман Дембеле.

31-летний Серхи Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2013 года. В минувшем сезоне испанский защитник провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передач.