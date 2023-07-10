«Бетис» согласовал контракт с Бельерином

Защитник «Спортинга» Эктор Бельерин продолжит карьеру в «Бетисе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб согласовал условия личного контракта с 28-летним футболистом.

Напомним, первую часть минувшего сезона Бельерин провёл в «Барселоне». Испанец принял участие в семи матчах «сине-гранатовых», не отметившись в них результативными действиями. За «Спортинг» защитник сумел забить один гол в 13 встречах.

Отметим, что в период с 2021 по 2022 год Бельерин уже выступал за «Бетис». Также в карьере футболиста был лондонский «Арсенал». Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Испании в 8 миллионов евро.