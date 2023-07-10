Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» согласовал контракт с Бельерином

10 Июля 2023 • 14:25 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Защитник «Спортинга» Эктор Бельерин продолжит карьеру в «Бетисе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб согласовал условия личного контракта с 28-летним футболистом.

Напомним, первую часть минувшего сезона Бельерин провёл в «Барселоне». Испанец принял участие в семи матчах «сине-гранатовых», не отметившись в них результативными действиями. За «Спортинг» защитник сумел забить один гол в 13 встречах.

Отметим, что в период с 2021 по 2022 год Бельерин уже выступал за «Бетис». Также в карьере футболиста был лондонский «Арсенал». Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Испании в 8 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Спортинг Лиссабон Эктор Бельерин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
14:25 · Испания. Ла Лига
«Бетис» согласовал контракт с Бельерином
14:08 · Россия. Премьер-лига
В «Кадисе» подтвердили переход Бонгонда в «Спартак»
09:12 · Испания. Ла Лига
Фелиш может перейти в португальский клуб
09:06 · Испания. Ла Лига
Бэйл объяснил, почему завершил карьеру
07:17 · Испания. Ла Лига
Кроос раскрыл секрет камбэков «Реала»
05:15 · Испания. Ла Лига
Супруге Левандовски предложили поучаствовать боях без правил
04:23 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «Роналду очень злился, если не забивал - даже если мы выигрывали 5:0» 3
02:46 · Испания. Ла Лига
Дочь Это'о требует ареста своего отца
02:46 · Италия. Серия А
Три клуба ведут борьбу за Морату, будущее игрока может определиться на этой неделе
02:38 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Я готов играть, колено меня не беспокоит»
02:29 · Испания. Ла Лига
Кесси готов покинуть «Барселону» слухи
00:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Ленгле и Десту слухи
09 Июля
23:48 · Испания. Ла Лига
Сёюнджю удивил Симеоне
23:39 · Испания. Ла Лига
Дембеле не сменит «Барселону» на «ПСЖ»
22:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем