​Зидан может возглавить «Реал» в третий раз

По завершению сезона 2023/2024 Карло Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии. Мадридский клуб уже потихоньку работает над поиском нового рулевого для команды. Как сообщает Daily Mail, в шорт-листе «сливочных» находится Зинедин Зидан, который уже тренировал «Реал» на протяжении двух периодов.

Стоит напомнить, что под руководством Зидана «Реал» выиграл множество трофеев, в том числе два титула Ла Лиги и три трофея Лиги чемпионов.

Источник отмечает, что в списке кандидатов у «Реала» также находятся Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа и Рауль. Второй и третий сейчас работают в структуре «сливочных» с молодёжными командами.