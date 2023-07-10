8 игроков могут уйти из «Барселоны» - известны все имена

Каталонская «Барселона» намерена устроить массовую распродажу игроков в летнее трансферное окно. Спортивный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани решил избавиться сразу от группы игроков.
Как сообщил инсайдер Хави Мигель в своих социальных сетях, в список «на выход» включены восемь футболистов: Клеман Ленгле, Серджино Дест, Эрик Гарсия, Франк Кесси, Пабло Торре, Нико Гонсалес, Ферран Торрес и Алекс Кольядо. Каталонцы ждут предложений по этим игрокам.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Барселона» стала чемпионом Испании.
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