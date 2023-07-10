«Барселона» отказалась от Неймара – названа причина

Каталонская «Барселона» отказалась от возвращения на «Камп Ноу» бразильского нападающего Неймара. Журналистам издания Mundo Deportivo стала известна причина такого решения «сине-гранатовых».

Как информирует источник, в стане чемпиона Испании решили, что подписание 31-летней звезды будет невыгодным в финансовом плане, а также может повлечь за собой нарушение атмосферы в раздевалке команды.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола. Контракт бразильца с французами рассчитан до лета 2025 года.

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