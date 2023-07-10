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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась от Неймара – названа причина

10 Июля 2023 • 10:43 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» отказалась от возвращения на «Камп Ноу» бразильского нападающего Неймара. Журналистам издания Mundo Deportivo стала известна причина такого решения «сине-гранатовых».

Как информирует источник, в стане чемпиона Испании решили, что подписание 31-летней звезды будет невыгодным в финансовом плане, а также может повлечь за собой нарушение атмосферы в раздевалке команды.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола. Контракт бразильца с французами рассчитан до лета 2025 года.

Неймар подрался в ночном клубе

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Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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10 Июля 2023 в 11:28
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