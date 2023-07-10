Фелиш может перейти в португальский клуб

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за лондонский «Челси», может продолжить карьеру у себя на родине.

Как информируют журналисты Record, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», цвета которой он защищал до перехода в стан «матрасников». Руководство «орлов» хотело бы арендовать Фелиша на следующий сезон.

Напомним, что лиссабонцы продали Жоау в «Атлетико» за 127 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2022/2023 форвард играл за «Челси». Фелиш принял участие в 20 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.