Бэйл объяснил, почему завершил карьеру

Экс-вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем решении завершить игровую карьеру в возрасте 33 лет.

«Не могу сказать, что я разлюбил футбол. Просто я добился всего, чего хотел. Ни о чем не жалею. Меня полностью устраивает моя карьера. Мне нравилось выходить на футбольное поле, но дошло до того, что я захотел больше времени проводить со своей семьей. Дети очень быстро растут, я многое пропустил», - передает слова Гарета портал Goal.com.

Бэйл выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год. Также он поиграл в составе лондонского «Тоттенхэма», «Саутгемптона» и «Лос-Анджелеса».