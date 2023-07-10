Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл объяснил, почему завершил карьеру

10 Июля 2023 • 09:06 Комментировать

Экс-вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем решении завершить игровую карьеру в возрасте 33 лет.

«Не могу сказать, что я разлюбил футбол. Просто я добился всего, чего хотел. Ни о чем не жалею. Меня полностью устраивает моя карьера. Мне нравилось выходить на футбольное поле, но дошло до того, что я захотел больше времени проводить со своей семьей. Дети очень быстро растут, я многое пропустил», - передает слова Гарета портал Goal.com.

Бэйл выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год. Также он поиграл в составе лондонского «Тоттенхэма», «Саутгемптона» и «Лос-Анджелеса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
09:12 · Испания. Ла Лига
Фелиш может перейти в португальский клуб
09:06 · Испания. Ла Лига
Бэйл объяснил, почему завершил карьеру
07:17 · Испания. Ла Лига
Кроос раскрыл секрет камбэков «Реала»
05:15 · Испания. Ла Лига
Супруге Левандовски предложили поучаствовать боях без правил
04:23 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «Роналду очень злился, если не забивал - даже если мы выигрывали 5:0» 3
02:46 · Испания. Ла Лига
Дочь Это'о требует ареста своего отца
02:46 · Италия. Серия А
Три клуба ведут борьбу за Морату, будущее игрока может определиться на этой неделе
02:38 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Я готов играть, колено меня не беспокоит»
02:29 · Испания. Ла Лига
Кесси готов покинуть «Барселону» слухи
00:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Ленгле и Десту слухи
09 Июля
23:48 · Испания. Ла Лига
Сёюнджю удивил Симеоне
23:39 · Испания. Ла Лига
Дембеле не сменит «Барселону» на «ПСЖ»
22:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны»
22:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» присматривается к полузащитнику «Реала»
22:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» заплатит 40 млн евро за испанского полузащитника слухи
Все новости
Рекомендуем