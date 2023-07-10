Кроос раскрыл секрет камбэков «Реала»

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался относительно камбэков «королевского» клуба.

«Это зависит от психологии. Когда такое повторяется многократно, уверенность увеличивается, и команда верит в это. Ты знаешь, что в какой-то момент матча появится шанс. У моих одноклубников такой менталитет, они никогда не сдаются. Мы знаем, что возможно все, поэтому никогда не выключаемся из игры», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, что недавно Кроос заключил с мадридским грандом новое трудовое соглашение. Контракт футболиста рассчитан до середины следующего года.