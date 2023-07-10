Супруге Левандовски предложили поучаствовать боях без правил

Анна Левандовски не уступает в энергии своему супругу, голеадору «Барселоны». Она успела попробовать себя в карате и альпинизме, а теперь у нее появилась новая идея, подкинутая ей Славомиром Пешко, руководителем польской серии MMA. Он хочет, чтобы Анна приняла участие в его проекте.

- Пешко предложил мне этот двухлетний проект. Я сказала, что должна поговорить с Робертом. Но раньше я всегда говорила ему - Роберт, если бы я не стала твоей супругой, то обязательно попробовала бы себя в чем-то подобном, - рассказала Анна Левандовски в польском подкасте WojewódzkiKędzierski.