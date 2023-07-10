Бэйл: «Роналду очень злился, если не забивал - даже если мы выигрывали 5:0»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как переживал его экс-партнер по команде Криштиану Роналду, вместе с которым они сделали немало славных дел для клуба. Тем не менее, Бэйл подчеркнул индивидуализм Роналду - по его словам, тот очень расстраивался, если не забивал гол, даже в малозначительных или проходных матчах.

- У него были свои слабости, конечно. Если мы выигрывали 5:0, но он не забивал, то расстраивался, в раздевалке кидал бутсы, это было видно. Но в то же время он всегда благодарил команду, если выигрывал личный трофей - например, Золотой мяч», - цитирует слова Бэйла Marca.