Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл: «Роналду очень злился, если не забивал - даже если мы выигрывали 5:0»

10 Июля 2023 • 04:23 Комментировать (2)

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как переживал его экс-партнер по команде Криштиану Роналду, вместе с которым они сделали немало славных дел для клуба. Тем не менее, Бэйл подчеркнул индивидуализм Роналду - по его словам, тот очень расстраивался, если не забивал гол, даже в малозначительных или проходных матчах.

- У него были свои слабости, конечно. Если мы выигрывали 5:0, но он не забивал, то расстраивался, в раздевалке кидал бутсы, это было видно. Но в то же время он всегда благодарил команду, если выигрывал личный трофей - например, Золотой мяч», - цитирует слова Бэйла Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
10 Июля 2023 в 07:07
Геша - конченный эгоюга... Это знают даже Модрич и Бензема, которых португальский гей "поздравил" с ЗМ... Это известно всем... Хе..
Roni
10 Июля 2023 в 06:06
Остальные стесняются говорить
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
05:15 · Испания. Ла Лига
Супруге Левандовски предложили поучаствовать боях без правил
04:23 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «Роналду очень злился, если не забивал - даже если мы выигрывали 5:0» 2
02:46 · Испания. Ла Лига
Дочь Это'о требует ареста своего отца
02:46 · Италия. Серия А
Три клуба ведут борьбу за Морату, будущее игрока может определиться на этой неделе
02:38 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Я готов играть, колено меня не беспокоит»
02:29 · Испания. Ла Лига
Кесси готов покинуть «Барселону» слухи
00:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Ленгле и Десту слухи
09 Июля
23:48 · Испания. Ла Лига
Сёюнджю удивил Симеоне
23:39 · Испания. Ла Лига
Дембеле не сменит «Барселону» на «ПСЖ»
22:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны»
22:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» присматривается к полузащитнику «Реала»
22:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» заплатит 40 млн евро за испанского полузащитника слухи
21:53 · Испания. Ла Лига
Гюлер досрочно завершит отпуск, чтобы поскорее прибыть в расположение «Реала»
21:46 · Испания. Ла Лига
Романо: «Переход Роке в «Барселону» завершён на 100%»
21:29 · Испания. Ла Лига
Хави считает, что Ромеу будет важным игроком для «Барселоны» в новом сезоне
Все новости
Рекомендуем