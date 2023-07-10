Дочь Это'о требует ареста своего отца

Продолжается разлад в семье Самюэля Это'о, бывшего футболиста «Интера», «Барселоны», а также махачкалинского «Анжи». Его испанская дочь Эрика де Росарио Ньевес, которая и раньше создавала Самюэлю проблемы своими требованиями сперва признать ее, а затем алиментов, на сей раз вообще грозит упечь отца в тюрьму - якобы, он задолжал в общей сложности более ста тысяч евро.

- Он должен за более чем пять лет, и не хочет выполнять решение суда. Эрика живет очень бедно, а Это'о купается в роскоши, - считает Фернандо Осуна, адвокат дочери камерунского экс-игрока.

Такой вот поворот - африканец купается в роскоши, а жительница Испании и ЕС - в нищете. Если верить адвокату, конечно.