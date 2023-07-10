Беллингем: «Я готов играть, колено меня не беспокоит»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем заявил, что не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Англичанин повредил колено в концовке прошедшего сезона, что, конечно, не помешало ему перебраться из дортмундской «Боруссии» в «Реал».

«Моё колено сейчас в идеальном состоянии, я готов играть. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Сантьяго Бернабеу» и порадовать наших болельщиков», – приводит Marca слова 20-летнего новичка «сливочных».

Трансфер Джуда Беллингема обошёлся «Реалу» в 103 млн евро. Контракт футболиста с «королевским клубом» рассчитан до конца июня 2029 года.