Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси рассматривает возможность ухода из клуба.

26-летний игрок получал предложения от представителей чемпионата Саудовской Аравии, но договорённость так и не была достигнута. Согласно сведениям Barca Universal, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже провёл беседу с Кесси, и ивуариец выразил готовность покинуть клуб при возникновении привлекательных вариантов продолжения карьеры.

Франк Кесси перешёл в «Барселону» в июле прошлого года в качестве свободного агента, подписав контракт до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.