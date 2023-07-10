«Барселона» намерена расстаться с защитниками Клеманом Ленгле и Серджино Дестом.

Француз провёл прошлый сезон в аренде в «Тоттенхэме», американец – в «Милане». «Шпоры» были заинтересованы в выкупе 28-летнего центрбека, однако переговоры с «Барселоной» так и не привели к успеху.

По сведениям журналиста Хави Мигеля, положение обоих игроков вызывает у руководства «сине-гранатовых» беспокойство: оба получают довольно высокую зарплату, которая, как считают в клубе, не соответствует их способностям. В «Барселоне» надеются любыми способами расстаться с Ленгле и Дестом, но сделать это, вероятно, будет непросто.