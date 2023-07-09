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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны»

09 Июля 2023 • 22:51 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассматривается в качестве одного из капитанов команды на новый сезон.

Каталонский гранд распрощался с Серхио Бускетсом, исполнявшим функции капитана в прошедшей кампании, также команду покинули и другие ветераны – Жорди Альба и Херард Пике. Ожидается, что повязку отныне будет носить Серхи Роберто, при этом, как сообщает Sport, Дембеле также рассматривается на роль одного из капитанов. 26-летний француз, проводящий в «Барселоне» свой седьмой сезон, пользуется уважением товарищей по команде.

В активе Усмана Дембеле 40 забитых мячей и 43 результативные передачи в 185 поединках за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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