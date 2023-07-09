Гюлер досрочно завершит отпуск, чтобы поскорее прибыть в расположение «Реала»

Новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер намерен как можно быстрее адаптироваться в новых условиях.

Атакующий полузащитник официально перебрался в ряды «королевского клуба» из «Фенербахче» 6 июля, заключив контракт до 2029 года. Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро без учёта бонусов. Как стало известно журналисту Роберто Моралесу, 18-летний футболист недавно сообщил «Реалу», что досрочно завершит свой отпуск ради скорейшего присоединения к команде. Ожидается, что турок прибудет в расположение «сливочных» уже в понедельник.

В активе Арды Гюлера девять забитых мячей и 12 голевых передач в 51 поединке за «Фенербахче».