Романо: «Переход Роке в «Барселону» завершён на 100%»

«Барселона» оформила подписание нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Как стало известно ранее, 18-летний футболист практически неизбежно пополнит ряды каталонцев, которые заплатят за трансфер более 40 млн евро. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, теперь сделка окончательно завершена – все необходимые документы подписаны клубами и игроком. Трансфер можно считать закрытым.

Витор Роке стал автором семи забитых мячей и двух результативных передач в 13 поединках текущего розыгрыша бразильской Серии А за «Атлетико Паранаэнсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 млн евро.