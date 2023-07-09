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Романо: «Переход Роке в «Барселону» завершён на 100%»

09 Июля 2023 • 21:46 Комментировать
Форталеза Сеара
...
Атлетико Паранаэнсе
Через 2 ч. 22 мин.

«Барселона» оформила подписание нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Как стало известно ранее, 18-летний футболист практически неизбежно пополнит ряды каталонцев, которые заплатят за трансфер более 40 млн евро. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, теперь сделка окончательно завершена – все необходимые документы подписаны клубами и игроком. Трансфер можно считать закрытым.

Витор Роке стал автором семи забитых мячей и двух результативных передач в 13 поединках текущего розыгрыша бразильской Серии А за «Атлетико Паранаэнсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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ФОРТАЛЕЗА СЕАРА АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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