Хави считает, что Ромеу будет важным игроком для «Барселоны» в новом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес готов сделать ставку на полузащитника Ориоля Ромеу.

31-летний футболист, ныне принадлежащий «Жироне», находится в шаге от возвращения в «Барселону». Ожидается, что хавбек присоединится к «сине-гранатовым» на следующей неделе и будет в расположении команды на предсезонном сборе в США. Как отмечает издание Goal, Хави намерен отвести Ромеу важную роль в предстоящем сезоне – наставник верит в способности выпускника академии клуба.

Стоимость трансфера Ориоля Ромеу составит порядка 8 млн евро. Игрок считается вероятным сменщиком Серхио Бускетса, который покинул «Барселону» по окончании прошедшей кампании.