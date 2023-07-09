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Хави считает, что Ромеу будет важным игроком для «Барселоны» в новом сезоне

09 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
13.08 18:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес готов сделать ставку на полузащитника Ориоля Ромеу.

31-летний футболист, ныне принадлежащий «Жироне», находится в шаге от возвращения в «Барселону». Ожидается, что хавбек присоединится к «сине-гранатовым» на следующей неделе и будет в расположении команды на предсезонном сборе в США. Как отмечает издание Goal, Хави намерен отвести Ромеу важную роль в предстоящем сезоне – наставник верит в способности выпускника академии клуба.

Стоимость трансфера Ориоля Ромеу составит порядка 8 млн евро. Игрок считается вероятным сменщиком Серхио Бускетса, который покинул «Барселону» по окончании прошедшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жирона Ориоль Ромеу
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ЖИРОНА
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