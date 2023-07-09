«Барселона» намерена найти новые клубы для Феррана Торреса и Франка Кесси.

Как известно, каталонский клуб нуждается в совершении ряда продаж для обхода проблем с регистрацией новичков этим летом. По сведениям журналиста Хави Мигеля, в настоящий момент «Барселона» активно работает над продажей двух футболистов – 23-летнего вингера Феррана Торреса и 26-летнего полузащитника Франка Кесси. Если верить слухам, интерес к испанцу проявляют клубы Английской премьер-лиги, а в подписании ивуарийца заинтересован саудовский «Аль-Наср».

Трансферная стоимость Торреса, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро, Франк Кесси оценён в 25 млн.