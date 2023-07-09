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​Кроос: «Продлил контракт по разрешению супруги»

09 Июля 2023 • 19:44 Комментировать

Недавно немецкий полузащитник Тони Кроос решил продлить контракт с мадридским «Реалом» - клубом, за который он выступает уже девять лет. Как оказалось, немецкий футболист подумывал о том, чтобы уделять больше внимания своей семье, но его супруга позволила ему провести в престижной футболке мадридского «Реала» еще сезон-другой.

- Моя супруга позволила мне продлить контракт, она дала разрешение. Сказала «делай то, что хочешь». И я сделал, - заявил Тони Кроос в интервью телеканалу RTL.

Напомним, что немецкий футболист выступает за свой нынешний клуб с далекого 2014 года.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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