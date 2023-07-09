Иньеста раздумывает над будущим

Блистательный испанский полузащитник Андрес Иньеста отыграл свое в японском «Виссел Кобе», однако это не означает, что 39-летний игрок больше не будет выходить на поле. Официально о завершении карьеры Иньеста не объявлял, а это означает, что он вполне еще может поиграть.

Например, в «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси - это один из возможных вариантов. Уехать в Саудовскую Аравию и поднять там деньжат - это другой вариант. Наконец, он, как и Хави, может вернуться в родные пенаты и занять некую должность в «Барселоне» - не главного тренера, конечно, но где-то в административной иерархии.