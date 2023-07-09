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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста раздумывает над будущим

09 Июля 2023 • 18:31 Комментировать

Блистательный испанский полузащитник Андрес Иньеста отыграл свое в японском «Виссел Кобе», однако это не означает, что 39-летний игрок больше не будет выходить на поле. Официально о завершении карьеры Иньеста не объявлял, а это означает, что он вполне еще может поиграть.

Например, в «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси - это один из возможных вариантов. Уехать в Саудовскую Аравию и поднять там деньжат - это другой вариант. Наконец, он, как и Хави, может вернуться в родные пенаты и занять некую должность в «Барселоне» - не главного тренера, конечно, но где-то в административной иерархии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Виссел Кобе
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