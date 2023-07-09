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Модрич может оказаться в Саудовской Аравии через год слухи

09 Июля 2023 • 17:29 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может перебраться на Ближний Восток следующим летом. Ранее хавбек продлил контракт со «сливочными» на один год.

Football Espana утверждает, что 37-летний хорват уже дал согласие на переезд в один из клубов Саудовской Аравии после окончания контракта с «Реалом». Отмечается, что Модрич готов отдать десятый игровой номер новичку команды Арде Гюлеру летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Модричу остаться в системе клуба, как только игрок завершит карьеру. Хорват сможет сам выбрать подходящую должность — от тренера молодежки до амбассадора клуба.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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