Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может перебраться на Ближний Восток следующим летом. Ранее хавбек продлил контракт со «сливочными» на один год.

Football Espana утверждает, что 37-летний хорват уже дал согласие на переезд в один из клубов Саудовской Аравии после окончания контракта с «Реалом». Отмечается, что Модрич готов отдать десятый игровой номер новичку команды Арде Гюлеру летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Модричу остаться в системе клуба, как только игрок завершит карьеру. Хорват сможет сам выбрать подходящую должность — от тренера молодежки до амбассадора клуба.