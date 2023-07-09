«Реал» намерен продать защитника

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может уйти из «королевского» клуба этим летом, об этом рапортует Fichajes.

Как информирует источник, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии и Лиги 1. При этом сам Менди не планирует покидать мадридский гранд.

В прошедшем сезоне Ферлан принял участие в 28 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Менди пополнил ряды мадридского коллектива летом 2019 года. Трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до середины 2025 года. Его трансферный ценник составляет 25 миллионов евро.