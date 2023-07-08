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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Раскрыты финансовые условия трансфера Роке в «Барселону»

08 Июля 2023 • 17:26 Комментировать

В ближайшее время молодой нападающий Витор Роке должен сменить «Атлетико Паранаэнсе» на «Барселону». На страницах Globo Esporte была обнародована информация об условиях трансфера 18-летнего бразильца.

Так, «Барселона» гарантировано выплатит «Атлетико Паранаэнсе» 40 миллионов евро. Ещё 21 миллион будет заложен в сделку как бонусы (за матчи, голы, титулы и «Золотой мяч»). Каталонскому клубу придётся выплатить 13 миллионов евро налогов и сборов.

При всём этом «Атлетико Паранаэнсе» сохранит за собой 20% экономических прав на футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за четыре года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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