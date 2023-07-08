Бэйл ответил, был ли у него конфликт с Роналду

Экс-футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником Криштиану Роналду.

«Я слышал, что говорили о натянутых отношениях между мной и Криштиану. Однако у нас никогда не было проблем. Я вообще не припомню, чтобы с кем-то ссорился. Даже в тяжелые времена в раздевалке была хорошая атмосфера. Я провел отличное время в Мадриде», - передает слова 33-летнего валлийца The Times.

Напомним, что Бэйл защищал цвета мадридского коллектива с 2013 по 2022 год. Гарет провел за «королевский» клуб 258 матчей, забил 106 мячей и отдал 58 результативных передач.