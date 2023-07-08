«Реал» выбрал нового главного тренера

Мадридский «Реал» определился с преемником Карло Анчелотти. Итальянский специалист покинет «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона и перейдет на работу в сборную Бразилии.

По данным Caughtoffside, фаворитом на пост рулевого «сливочных» является бывший полузащитник команды, а ныне главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо. 41-летний специалист возглавляет команду из Леверкузена с 2022 года. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне «Реал» стал вице-чемпионом Испании, а в Лиге чемпионов дошел до стадии ½ финала, где уступил «Манчестер Сити».

4 тренера претендуют на место Анчелотти в «Реале»