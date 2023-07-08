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«Барселона» скоро должна объявить о трансфере Роке

08 Июля 2023 • 11:56 Комментировать

Каталонская «Барселона» близка к подписанию нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» подписали все необходимые бумаги для трансфера и направили их своим бразильским коллегам. После того, как вторая сторона поставит свои подписи, сделку можно считать окончательно закрытой.

Ранее сообщалось, что Роке будет стоить «Барселоне» 35 миллионов евро. Футболист имел на руках варианты с другими клубами, но в итоге выбрал команду Хави Эрнандеса.

18-летний Роке должен подписать с «Барселоной» долгосрочный контракт уже в ближайшее время. В услугах Витора ранее были заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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