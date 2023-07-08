«Барселона» покупает своего воспитанника за 8 млн евро

Каталонская «Барселона» близка к подписанию полузащитника Ориоля Ромеу, выступающего за «Жирону». По сообщениям Sport.es, трансфер 31-летнего опорника обойдется «сине-гранатовым» в восемь миллионов евро. Трудовое соглашение хавбека будет рассчитано на два года.

Стоит отметить, что Ромеу является воспитанником академии «Барселоны». За каталонскую команду полузащитник выступал с 2010 по 2011 год.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Ориоль принял участие в 33 поединках за «Жирону», отметившись двумя забитыми мячами. Игрок получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.