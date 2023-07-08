«ПСЖ» готов подписать Фелиша, но есть проблема

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который прошлый сезон провел на правах аренды за лондонский «Челси», может переехать в столицу Франции.

Согласно сведениям журналистов AS, в услугах 23-летнего португальского форварда заинтересован «ПСЖ». Парижане хотели бы видеть игрока в своих рядах, но не готовы платить за него требуемые 100 миллионов евро отступных.

Вторую часть минувшего сезона Жоау провел за «Челси». Нападающий принял участие в 16 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.