Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» готов подписать Фелиша, но есть проблема

08 Июля 2023 • 08:41 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который прошлый сезон провел на правах аренды за лондонский «Челси», может переехать в столицу Франции.

Согласно сведениям журналистов AS, в услугах 23-летнего португальского форварда заинтересован «ПСЖ». Парижане хотели бы видеть игрока в своих рядах, но не готовы платить за него требуемые 100 миллионов евро отступных.

Вторую часть минувшего сезона Жоау провел за «Челси». Нападающий принял участие в 16 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
08:41 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов подписать Фелиша, но есть проблема
08:34 · Испания. Ла Лига
«Бетису» интересны 5 игроков «Барселоны»
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» должна «Валенсии» 4 миллиона евро за вратаря
07:53 · Англия. Премьер-лига
Каземиро объяснил, почему ушёл из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
07:20 · Испания. Ла Лига
Бразильский вундеркинд выбрал «Барселону»
07:14 · Испания. Ла Лига
Гомис отреагировал на переход Гюлера в «Реал»
02:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров с другими клубами по Андрею Сантосу, несмотря на слухи о «Барселоне»
02:21 · Испания. Ла Лига
Симеоне получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии слухи
02:01 · Испания. Ла Лига
Хави планирует задействовать в первой команде «Барселоны» 15-летнего игрока
00:38 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» отказалась от 19-летнего бельгийца из-за его высокой стоимости слухи
00:12 · Испания. Ла Лига
Переход Витора Роке в «Барселону» считается неизбежным
07 Июля
23:50 · Испания. Ла Лига
Алехандро Гомес принял решение относительно своего будущего в «Севилье»
23:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Краснодара» Вильена продолжит карьеру в Греции официально
23:43 · Испания. Ла Лига
Куман: «Расставание с Месси было большой ошибкой «Барселоны»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла «преемника Бускетса» в «Челси» слухи
Все новости
Рекомендуем