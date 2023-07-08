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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетису» интересны 5 игроков «Барселоны»

08 Июля 2023 • 08:34 Комментировать

Севильский «Бетис» планирует серьезно закупиться игроками в каталонской «Барселоне». Как стало известно инсайдеру Феррану Мартинесу, в поле зрения «бело-зелёных» находятся сразу пять футболистов «сине-гранатовых».

Как сообщил журналист, ряды севильского коллектива могут пополнить: голкипер Арнау Тенас, хавбеки Пабло Торре, Нико Гонсалес, а также форварды Абде Эззалзули и Алекс Кольядо.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона «Бетис» финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Благодаря этому результату севильская команда квалифицировалась в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Нико Гонсалес Алекс Кольядо Абде Эззалзули Пабло Торре трансферы футбола - лето 2023 Арнау Тенас
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