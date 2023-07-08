«Бетису» интересны 5 игроков «Барселоны»

Севильский «Бетис» планирует серьезно закупиться игроками в каталонской «Барселоне». Как стало известно инсайдеру Феррану Мартинесу, в поле зрения «бело-зелёных» находятся сразу пять футболистов «сине-гранатовых».

Как сообщил журналист, ряды севильского коллектива могут пополнить: голкипер Арнау Тенас, хавбеки Пабло Торре, Нико Гонсалес, а также форварды Абде Эззалзули и Алекс Кольядо.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона «Бетис» финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Благодаря этому результату севильская команда квалифицировалась в Лигу Европы.