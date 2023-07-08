Бразильский вундеркинд выбрал «Барселону»

18-летний форвард Витор Роке перейдет в каталонскую «Барселону». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Жоаким Пьер, бразильский нападающий отклонил все другие предложения. Он намерен продолжить карьеру именно в «Барселоне».

Официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. После перехода Витор останется в своем нынешнем клубе - «Атлетико Паранаэнсе» - до января 2024 года на правах аренды.

Роке выступает за «Атлетико» с апреля 2022 года. За эту команду нападающий провел 63 поединка во всех турнирах, записав на свой счет 19 забитых мячей и восемь голевых передач.