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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави планирует задействовать в первой команде «Барселоны» 15-летнего игрока

08 Июля 2023 • 02:01 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценивает перспективы Ламина Ямала.

15-летний футболист успел дебютировать за первую команду «сине-гранатовых» в апрельском матче Ла Лиги против «Бетиса» (4:0). Данная встреча остаётся единственной для вингера на взрослом уровне, однако Хави планирует и дальше подводить вундеркинда к основе. По данным Mundo Deportivo, рулевой видит Ямала в обойме своей команды в предстоящем сезоне. Специалист считает игрока настоящей «жемчужиной» Ла Масии.

Ламин Ямал записал на свой счёт восемь голов в десяти матчах за сборную Испании до 17 лет, а также дебютировал за национальную команду в возрастной категории до 19 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ламин Ямал
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