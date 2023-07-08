Хави планирует задействовать в первой команде «Барселоны» 15-летнего игрока

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценивает перспективы Ламина Ямала.

15-летний футболист успел дебютировать за первую команду «сине-гранатовых» в апрельском матче Ла Лиги против «Бетиса» (4:0). Данная встреча остаётся единственной для вингера на взрослом уровне, однако Хави планирует и дальше подводить вундеркинда к основе. По данным Mundo Deportivo, рулевой видит Ямала в обойме своей команды в предстоящем сезоне. Специалист считает игрока настоящей «жемчужиной» Ла Масии.

Ламин Ямал записал на свой счёт восемь голов в десяти матчах за сборную Испании до 17 лет, а также дебютировал за национальную команду в возрастной категории до 19 лет.