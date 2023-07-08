Переход Витора Роке в «Барселону» считается неизбежным

«Барселона» готовится объявить о трансфере нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Клубы согласовали условия сделки, а сам 18-летний футболист ради «Барселоны» отказал «Ливерпулю», «Челси», «Тоттенхэму», «Арсеналу» и «Баварии». По сведениям Relevo, трансфер неизбежен, и руководство каталонского гранда ожидает, что всё будет оформлено уже совсем скоро.

Главной проблемой в сделке по Роке считаются трудности с регистрацией, из-за которых переход, вероятно, придётся отложить до января, однако «Барселона» может успеть зарегистрировать юного новичка в августе, если до этих пор успеет совершить ряд продаж.