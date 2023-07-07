Алехандро Гомес принял решение относительно своего будущего в «Севилье»

Атакующий полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес не намерен менять клуб в обозримом будущем.

Ближе к концу прошедшего сезона в прессе появились слухи о возможном расставании андалусийского клуба с 35-летним игроком. Отмечалось, что стороны могут расторгнуть договор, рассчитанный до июня 2024. Тем не менее, как информирует инсайдер Николо Скира, данные сведения имеют мало общего с реальностью, поскольку аргентинский ветеран хочет остаться в «Севилье» на предстоящий сезон.

Алехандро Гомес перебрался в «Севилью» в начале 2021 года из «Аталанты». В минувшей кампании футболист провёл 27 матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами.