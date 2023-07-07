Куман: «Расставание с Месси было большой ошибкой «Барселоны»

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман сожалеет о том, что клуб расстался с лучшим игроком в своей истории - в 21-м веке уж точно - Лионелем Месси. Это случилось еще в бытность Кумана наставником клуба - летом 2021 года. Уже через три месяца после ухода Месси на дверь показали и самому Куману. Он считает, что «Барселона» совершила большую ошибку, расставшись с аргентинским игроком.

- Расставание с Месси было большой ошибкой. Нельзя так поступать с игроком, столь важным для клуба. Все это было не слишком честно, - цитирует слова Кумана итальянское новостное агентство ITASportPress.