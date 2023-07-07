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Куман считает, что подписание Гюндогана – не лучшее решение для «Барселоны»

07 Июля 2023 • 23:22 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Бывший рулевой «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал переход в клуб полузащитника Илкая Гюндогана.

32-летний футболист перебрался из «Манчестер Сити» в качестве свободного агента, о чём было объявлено официально 1 июля.

«Гюндоган – отличный игрок, но его было бы лучше подписать на более ранних этапах карьеры. Клубу, смотрящему в будущее, не стоит увлекаться приглашением игроков, впереди у которых лишь два-три года.

Мы говорим о выдающемся профессионале, однако он уже в возрасте. Лучше подписать 22-летнего футболиста, чем того, кому 33-34, если вы работаете на перспективу», – цитирует Football Espana Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рональд Куман Илкай Гюндоган
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