Гюлер обратился к болельщикам «Реала»

Новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер продолжает делиться восторгом после своего перехода.

В четверг испанский гранд официально подтвердил подписание 18-летнего атакующего полузащитника, который перебрался из турецкого «Фенербахче».

«Приветствую, мадридисты! Не могу дождаться, когда проведу свой первый матч на великолепном «Сантьяго Бернабеу». Большое спасибо за фантастический приём», – обратился к болельщикам «Реала» Гюлер посредством социальных сетей.

Напомним, что юный турецкий футболист подписал с «королевским клубом» контракт, рассчитанный до июня 2029 года.