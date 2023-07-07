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«Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» согласовали новые условия трансфера Роке

07 Июля 2023 • 22:06 Комментировать
Форталеза Сеара
...
Атлетико Паранаэнсе
10.07 00:30

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке перейдёт в «Барселону».

Изначально бразильский клуб согласился продать 18-летнего игрока за 45 млн евро, из которых 10 млн – бонусы. Согласно данным Mundo Deportivo, теперь стороны пересмотрели условия сделки: фиксированная сумма составить 30 млн евро, при этом ещё 20 млн «Атлетико Паранаэнсе» может получить в виде бонусов, а ещё 5 млн – в случае завоевания бразильцем «Золотого мяча». Таким образом, общая цена вопроса, вероятно, составит более 50 млн евро.

Витор Роке должен присоединиться к «Барселоне» в январе, поскольку каталонцам будет трудно зарегистрировать восходящую звезду до закрытия летнего трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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ФОРТАЛЕЗА СЕАРА АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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