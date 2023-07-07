Блинд перешёл в «Жирону»

Защитник Дэйли Блинд перешёл в каталонскую «Жирону».

Официальный сайт клуба сообщил, что нидерландский защитник подписал контракт с «Жироной» на два сезона — до 2025 года.

В «Жироне» рады видеть Блинда в составе, отметив, что новичок команды отличается своей универсальностью на поле, поскольку он может играть на позиции левого защитника, опорного полузащитника и центрального защитника. Этот широкий спектр возможностей сделал его приоритетным для главного тренера Мичела Санчеса. Помимо опыта, Блинд известен отличным владением мячом, что прекрасно сочетается с футбольной философией клуба.