Витор Роке перейдёт в «Барселону», но регистрация может затянуться до января

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке станет игроком «Барселоны».

Ранее сообщалось, что трансфер может сорваться, поскольку бразильский клуб требует от «Барселоны» закрыть сделку в кратчайшие сроки. По сведениям журналиста Хоакима Пьеры, «Атлетико Паранаэнсе» не ставил никаких ультиматумов, а сам 18-летний форвард полностью уверен в своём присоединении к каталонскому гранду, несмотря на интерес других европейских топ-клубов. Трансфер состоится этим летом, однако с регистрацией, вероятно, придётся повременить до начала следующего года.

Витор Роке записал на свой счёт 22 забитых мяча и девять ассистов в 66 матчах за «Атлетико Паранаэнсе». Transfermarkt оценивает бразильца в 18 млн евро.