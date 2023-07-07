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Борис Игнатьев: «Уход Анчелотти - это имиджевая потеря для «Реала» эксклюзив

07 Июля 2023 • 20:05 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

«В любом случае это имиджевая потеря для «Реала». Анчелотти отлично работает с большими мастерами, он умеет приводить в надлежащий вид звёздные команды. Большие игроки мадридцев уже адаптировались к Анчелотти и его требованиям. Тут надо менять либо команду, либо игроков. Сложно на большом временном отрезке давать результат с одним и тем же набором игроков. А так человек говорит одно и то же на протяжении трёх лет. Я, например, убеждён, что Гвардиола через некоторое время покинет Англию. Не потому, что ему там не нравится. Просто у всех тренеров притупляется нюх. В свою очередь игроки сборной Бразилии соберутся вокруг нового специалиста для решения больших задач», - сказал Игнатьев.

Почему приход Анчелотти в сборную Бразилии в 2024 году – проблема для всех

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Борис Игнатьев
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