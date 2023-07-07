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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао рассказал об отношениях с Анчелотти

07 Июля 2023 • 18:54 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао поделился своими впечатлениями о главном тренере команды Карло Анчелотти.

В интервью Globe Esporte игрок рассказал о чувстве юмора тренера и отношениях с испанским специалистом.

Эдер Милитао, который перешел в мадридский «Реал» в 2019 году, отметил, что у него с Карло Анчелотти особые и доверительные отношения. По словам игрока, тренер всегда поддерживает шутки и легкую атмосферу в команде. Защитник также отметил, что они пока не разговаривали слишком много о переходе тренера в национальную сборную Бразилии, однако Анчелотти иногда шутит, что «он уже там».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Эдер Милитао
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