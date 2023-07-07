​Кавани ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»

Известный нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Аргентине. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, 36-летний уругваец уже неделю ведёт переговоры с «Бока Хуниорс».

Несколько дней назад Кавани говорил о том, что он мечтает поиграть за «Бока Хуниорс».

На текущий момент Эдинсон Кавани является футболистом «Валенсии». Действующий контракт 36-летнего уругвайца с испанским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В 28 матчах за «Валенсию» Кавани забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Кавани в 3 миллиона евро.