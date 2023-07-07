Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кавани ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»

07 Июля 2023 • 18:48 Комментировать

Известный нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Аргентине. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, 36-летний уругваец уже неделю ведёт переговоры с «Бока Хуниорс».

Несколько дней назад Кавани говорил о том, что он мечтает поиграть за «Бока Хуниорс».

На текущий момент Эдинсон Кавани является футболистом «Валенсии». Действующий контракт 36-летнего уругвайца с испанским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В 28 матчах за «Валенсию» Кавани забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Кавани в 3 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бока Хуниорс Эдинсон Кавани трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
18:54 · Испания. Ла Лига
Милитао рассказал об отношениях с Анчелотти
18:48 · Испания. Ла Лига
​Кавани ведёт переговоры с «Бока Хуниорс»
17:41 · Испания. Ла Лига
Только один клуб может подписать Мбаппе
16:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» включился в гонку за игроком, которого хочет купить «Барселона»
15:50 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Анчелотти позвонил мне и лично попросил перейти в «Реал»
15:33 · Испания. Ла Лига
Аспиликуэта оценил шансы «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов
15:03 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Надеюсь, фанаты «Фенербахче» поймут, почему я решил перейти в лучший клуб планеты»
14:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет за Кесси 30 миллионов евро, но «Аль-Наср» пока не выходил на связь
14:36 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Озил сказал мне, что «Реал» – крупнейший клуб в мире»
14:17 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Предложение «Барселоны»? Оно потеряло ценность, когда меня захотел «Реал»
13:57 · Испания. Ла Лига
Гюлер рассказал, на каких позициях будет играть в «Реале»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Журналист из Испании: «Из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду, Карпин лучше»
13:53 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Меня хотели купить многие клубы, но я выбрал «Реал»
13:47 · Испания. Ла Лига
«Спасибо, что выбрал «Реал» – Перес поприветствовал Гюлера
13:35 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала»
Все новости
Рекомендуем